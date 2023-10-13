Сборная России U21 победила сверстников из «Палмейраса»

Товарищеский матч прошел в Сан-Паулу и завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. В составе национальной команды на 14-й минуте гол забил Александр Кокшаров, на 75-й минуте отличился Дмитрий Кучугура и Игорь Дмитриев забил мяч в добавленное к концовке матча время. Бразильцы ответили голом Куана Силвы на 19-й минуте.