Сборная России U21 победила сверстников из «Палмейраса»
Футболисты молодежной сборной России (игроки 2004−2005 годов рождения) выиграли матч в рамках своего бразильского турне, переиграв сверстников из «Палмейраса».
Россия U21
Футболисты молодежной сборной России (игроки 2004−2005 годов рождения) выиграли матч в рамках своего бразильского турне, переиграв сверстников из «Палмейраса».
Товарищеский матч прошел в Сан-Паулу и завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. В составе национальной команды на 14-й минуте гол забил Александр Кокшаров, на 75-й минуте отличился Дмитрий Кучугура и Игорь Дмитриев забил мяч в добавленное к концовке матча время. Бразильцы ответили голом Куана Силвы на 19-й минуте.
Это был второй матч молодежной сборной России в Бразилии, в четверг «молодежка» сыграла вничью со «СКА Бразил» со счетом 2:2.
В следующем матче сборная России 14 октября встретится с юношеской командой «Сантоса». Завершится турне 16 октября матчем с «Ред Булл Брагантино».