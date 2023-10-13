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19:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России U21 победила сверстников из «Палмейраса»

Футболисты молодежной сборной России (игроки 2004−2005 годов рождения) выиграли матч в рамках своего бразильского турне, переиграв сверстников из «Палмейраса».

Россия U21
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Источник: РФС

Товарищеский матч прошел в Сан-Паулу и завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. В составе национальной команды на 14-й минуте гол забил Александр Кокшаров, на 75-й минуте отличился Дмитрий Кучугура и Игорь Дмитриев забил мяч в добавленное к концовке матча время. Бразильцы ответили голом Куана Силвы на 19-й минуте.

Это был второй матч молодежной сборной России в Бразилии, в четверг «молодежка» сыграла вничью со «СКА Бразил» со счетом 2:2.

В следующем матче сборная России 14 октября встретится с юношеской командой «Сантоса». Завершится турне 16 октября матчем с «Ред Булл Брагантино».

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