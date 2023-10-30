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15:11 (мск), источник: Sportmail.ru

В Бразилии рассказали о перспективах матча со сборной России

Директор по связям со СМИ Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва рассказал корреспонденту Sport24 о том, возможно ли проведение товарищеского матча между Россией и Бразилией.

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Источник: Reuters

По его словам, переговоры о встрече ведутся, но если она и состоится, то после 2024 года.

«Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено. Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», — сказал Пайва.

В октябре 2023 года сборная России провела два товарищеских матча. В матче со сборной Камеруна была одержана победа со счетом 1:0. Сыгранный в Турции матч с Кенией завершился вничью — 2:2.

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