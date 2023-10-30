В Бразилии рассказали о перспективах матча со сборной России

По его словам, переговоры о встрече ведутся, но если она и состоится, то после 2024 года.

«Россия открыта к тому, чтобы организовать товарищеский матч наших национальных сборных, но у нас нет свободных дат на следующий год, наше расписание уже заполнено. Сейчас мы контактируем по поводу организации товарищеской встречи между Бразилией и Россией в будущем, но не в 2024 году», — сказал Пайва.