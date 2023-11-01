Бывший футболист сборной России задержан с наркотиками

По информации источника, ночью 29 октября Бугаева остановили полицейские. При досмотре у 42-летнего экс-футболиста был обнаружен пакет с неизвестным порошком. После экспертизы выяснилось, что в пакете было 495 грамм мефедрона.

Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. При задержании он оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.

Бугаев является воспитанником московского «Торпедо». Также он известен по выступлениям за «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». В 2004 году защитник дебютировал за сборную России, в составе которой провел семь матчей.