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11:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший футболист сборной России задержан с наркотиками

Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, ночью 29 октября Бугаева остановили полицейские. При досмотре у 42-летнего экс-футболиста был обнаружен пакет с неизвестным порошком. После экспертизы выяснилось, что в пакете было 495 грамм мефедрона.

Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. При задержании он оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение. На Бугаева заведено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Ему может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.

Бугаев является воспитанником московского «Торпедо». Также он известен по выступлениям за «Томь», «Локомотив», «Химки» и «Краснодар». В 2004 году защитник дебютировал за сборную России, в составе которой провел семь матчей.

В 2010 году Бугаев закончил игровую карьеру в возрасте 29 лет, после чего занимался в Краснодаре грузоперевозками и сбором макулатуры.

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