Четыре игрока сборной Польши до 17 лет исключены из команды перед ЧМ за пьянство

По информации источника, юные футболисты устроили вечеринку в одном из индонезийских баров за несколько дней до старта турнира. После одного из товарищеских матчей четыре игрока самовольно покинули отель и позднее были найдены в нетрезвом виде. Отмечается, что один из футболистов получил серьезную травму головы.

«В связи с неспортивным поведением и нарушением правил тренерский штаб национальной команды U-17 принял решение об исключении четырех игроков. Оскар Томчик, Филипп Розга, Ян Лабедзкий и Филипп Вольский покинули расположение сборной Польши», — сказано в официальном заявлении Польского футбольного союза.

Главный тренер команды Марцин Влодарский заявил, что разочарован отношением своих игроков.

«Игроки нарушили регламент Польского футбольного союза, и единственным решением могло быть то, что им пришлось покинуть тренировочный лагерь, к несчастью для нас и для них самих. Это моя личная неудача, потому что мы хотим воспитывать мальчиков. Мы проводим с ними много времени, почти так же, как и семья. Я лично расцениваю это как свой провал», — сказал Влодарский.

Примечательно, что все отчисленные игроки играли в передней линии. Таким образом, после отчисления игроков в заявке юношеской сборной Польши остались всего два номинальных нападающих.