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10:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Четыре игрока сборной Польши до 17 лет исключены из команды перед ЧМ за пьянство

Четыре футболиста юношеской сборной Польши были отчислены из команды перед стартом чемпионата мира для игроков не старше 17 лет, который пройдет в Индонезии. Об этом сообщает портал Sport.pl.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, юные футболисты устроили вечеринку в одном из индонезийских баров за несколько дней до старта турнира. После одного из товарищеских матчей четыре игрока самовольно покинули отель и позднее были найдены в нетрезвом виде. Отмечается, что один из футболистов получил серьезную травму головы.

«В связи с неспортивным поведением и нарушением правил тренерский штаб национальной команды U-17 принял решение об исключении четырех игроков. Оскар Томчик, Филипп Розга, Ян Лабедзкий и Филипп Вольский покинули расположение сборной Польши», — сказано в официальном заявлении Польского футбольного союза.

Главный тренер команды Марцин Влодарский заявил, что разочарован отношением своих игроков.

«Игроки нарушили регламент Польского футбольного союза, и единственным решением могло быть то, что им пришлось покинуть тренировочный лагерь, к несчастью для нас и для них самих. Это моя личная неудача, потому что мы хотим воспитывать мальчиков. Мы проводим с ними много времени, почти так же, как и семья. Я лично расцениваю это как свой провал», — сказал Влодарский.

Примечательно, что все отчисленные игроки играли в передней линии. Таким образом, после отчисления игроков в заявке юношеской сборной Польши остались всего два номинальных нападающих.

Чемпионат мира для игроков не старше 17 лет стартует в пятницу, 10 ноября. На групповом этапе сборная Польши сыграет со сверстниками из Японии, Сенегала и Аргентины.

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