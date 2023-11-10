Игрок «Тоттенхэма» из-за травмы пропустит матчи сборной Англии
Джеймс Мэддисон не сможет помочь своей сборной в играх с Мальтой и Северной Македонией.
Джеймс Мэддисон не сможет помочь своей сборной в играх с Мальтой и Северной Македонией.
Как сообщается на сайте «Тоттенхэма», у Джеймса Мэддисона диагностирована травма голеностопа. Сроки восстановления футболиста не указаны.
Во время международной паузы 26-летний полузащитник будет проходить реабилитацию на базе «Тоттенхэма» под присмотром клубных врачей.
В отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии уже обеспечила себе победу в группе C и путевку на турнир, который пройдет в Германии. За второе место в группе 20 ноября в очном поединке поборются сборные Украины и Италии.
В июне 2023 года Мэддисон перешел из вылетевшего из АПЛ «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов. В новом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 11 матчах Английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» уверенно стартовал в чемпионате и после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице, уступая одно очко действующему чемпиону Англии — «Манчестер Сити».