Игрок «Тоттенхэма» из-за травмы пропустит матчи сборной Англии

Как сообщается на сайте «Тоттенхэма», у Джеймса Мэддисона диагностирована травма голеностопа. Сроки восстановления футболиста не указаны.

Во время международной паузы 26-летний полузащитник будет проходить реабилитацию на базе «Тоттенхэма» под присмотром клубных врачей.

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии уже обеспечила себе победу в группе C и путевку на турнир, который пройдет в Германии. За второе место в группе 20 ноября в очном поединке поборются сборные Украины и Италии.