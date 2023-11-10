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12:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок «Тоттенхэма» из-за травмы пропустит матчи сборной Англии

Джеймс Мэддисон не сможет помочь своей сборной в играх с Мальтой и Северной Македонией.

Англия
Тоттенхэм Хотспур
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Источник: Reuters

Как сообщается на сайте «Тоттенхэма», у Джеймса Мэддисона диагностирована травма голеностопа. Сроки восстановления футболиста не указаны.

Во время международной паузы 26-летний полузащитник будет проходить реабилитацию на базе «Тоттенхэма» под присмотром клубных врачей.

В отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года сборная Англии уже обеспечила себе победу в группе C и путевку на турнир, который пройдет в Германии. За второе место в группе 20 ноября в очном поединке поборются сборные Украины и Италии.

В июне 2023 года Мэддисон перешел из вылетевшего из АПЛ «Лестера» в «Тоттенхэм» за 40 млн фунтов. В новом сезоне полузащитник забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 11 матчах Английской Премьер-лиги. «Тоттенхэм» уверенно стартовал в чемпионате и после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице, уступая одно очко действующему чемпиону Англии — «Манчестер Сити».

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