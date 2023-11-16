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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Бельгия обыграла Сербию в товарищеском матче

Сборная Бельгии по футболу одержала минимальную победу над Сербией (1:0) в товарищеском матче.

Бельгия
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Источник: AP 2023

Игра прошла в бельгийском городе Левен. Единственный гол на второй минуте встречи забил нападающий Янник Феррейра Карраско.

В заявке сборной Сербии на матч был защитник «Зенита» Страхиня Эракович, но на поле он так и не появился.

Благодаря победе над Сербией бельгийцы продлили свою беспроигрышную серию до 10 матчей. Последний раз они проигрывали в ноябре 2022 года сборной Марокко (0:2) на чемпионате мира в Катаре.

19 ноября Бельгия дома сыграет с Азербайджаном в рамках отбора Евро-2024. Ранее бельгийцы уже обеспечили себе путевку на чемпионат Европы. Сербы смогут досрочно попасть на турнир, если в предстоящей встрече дома не проиграют болгарам.

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