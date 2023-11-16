Бельгия обыграла Сербию в товарищеском матче

Игра прошла в бельгийском городе Левен. Единственный гол на второй минуте встречи забил нападающий Янник Феррейра Карраско.

В заявке сборной Сербии на матч был защитник «Зенита» Страхиня Эракович, но на поле он так и не появился.

Благодаря победе над Сербией бельгийцы продлили свою беспроигрышную серию до 10 матчей. Последний раз они проигрывали в ноябре 2022 года сборной Марокко (0:2) на чемпионате мира в Катаре.