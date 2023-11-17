Мохамед Салах забил четыре гола в матче со сборной Джибути

В первом матче группового турнира сборная Египта разгромила сборную Джибути со счетом 6:0.

четыре мяча на счету Мохамеда Салаха. Еще по одному голу забили выступающий за «Трабзонспор» Трезеге и нападающий «Нанта» Мостафа Мохамед.

Игрок «Ливерпуля» стал первым игроком за 20 лет, забившим четыре гола в официальном матче за сборную Египта. В 2003 году в матче со сборной Мадагаскара покер оформил Ахмед Билал.

Салах забил 56 голов в 93 матчах за сборную Египта. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.

В другом матче группы A сборные Эфиопии и Сьерра-Леоне сыграли вничью — 0:0. Матч между командами Буркина-Фасо и Гвинеи-Бисау состоится 17 ноября.