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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
11:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Мохамед Салах забил четыре гола в матче со сборной Джибути

В Африке стартовал отборочный турнир чемпионат мира 2026 года.

Египет
Джибути
Ливерпуль
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Источник: Reuters

В первом матче группового турнира сборная Египта разгромила сборную Джибути со счетом 6:0.
четыре мяча на счету Мохамеда Салаха. Еще по одному голу забили выступающий за «Трабзонспор» Трезеге и нападающий «Нанта» Мостафа Мохамед.

Игрок «Ливерпуля» стал первым игроком за 20 лет, забившим четыре гола в официальном матче за сборную Египта. В 2003 году в матче со сборной Мадагаскара покер оформил Ахмед Билал.
Салах забил 56 голов в 93 матчах за сборную Египта. Он лучший бомбардир в истории национальной команды.

В другом матче группы A сборные Эфиопии и Сьерра-Леоне сыграли вничью — 0:0. Матч между командами Буркина-Фасо и Гвинеи-Бисау состоится 17 ноября.

Победитель группы получает путевку на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Команда, занявшая второе место в группе, будет иметь шансы пройти на мировое первенство через плей-офф.

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