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13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший футболист сборной Аргентины работает таксистом, чтобы прокормить семью

Последний на сегодняшний день матч на профессиональном уровне 30-летний защитник Хосе Луис Гомес провел в мае 2021 года.

Аргентина
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Источник: AP 2023

Сейчас Хосу Луис Гомес тренируется на базе аргентинского «Расинга», контракт с которым истекает в декабре.

«Мы всегда были скромной семьей. Он помогает нам. После тренировок он работает в такси. Иногда даже по ночам. Надеюсь, у него появится интересное предложение и он продолжит заниматься тем, что он умеет лучше всего, и будет счастлив на поле», — приводит A Bola слова отца футболиста.

Гомес провел в составе сборной Аргентины один матч — в июне 2017 года вышел в стартовом составе в матче против сборной Бразилии. В тот момент его партнерами по команде были Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Гонсало Игуаин и Пауло Дибала. Также Гомес принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Помимо «Расинга», Хосе Луис Гомес выступал также за аргентинские клубы «Ланус» и «Хуракан».

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