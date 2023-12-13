Puma решила прекратить сотрудничество со сборной Израиля
По словам представителя компании, решение основано исключительно на финансовых соображениях.
По словам представителя компании, решение основано исключительно на финансовых соображениях.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании, к которому она получила доступ, сообщила, что Puma с 2024 года прекращает спонсирование национальной сборной Израиля в рамках новой стратегии развития.
Как заявила руководитель отдела коммуникаций Puma Керстин Нойбер, решение о прекращении сотрудничества немецкой компании Puma SE с национальной сборной Израиля по футболу не связано с нынешним обострением палестино-израильского конфликта.
«Решение было принято в 2022 году в соответствии с установленными сроками разработки формы команд», — приводит агентство Ассошиейтед Пресс слова Керстин Нойбер.
Отмечается, что Puma отказалась спонсировать сборную Израиля по финансовым причинам, это было частью стратегии «меньше — больше — лучше», направленной на то, чтобы стать более избирательными в спортивном маркетинге.
Puma, которая также прекратит спонсировать сборную Сербии в следующем году, продолжит «оценивать все другие существующие партнерские отношения».
ХАМАС 7 октября начал против Израиля военную операцию под названием «Потоп Аль-Аксы». Страна подверглась массированному ракетному обстрелу, боевики проникли в приграничные города. Израиль перешел в состояние войны и начал в секторе Газа операцию «Железные мечи». Израиль сообщил о гибели 1,2 тысяч человек, были ранены 9,7 тысяч человек. Число погибших в секторе Газа превысило 17 тысяч. человек, сообщили в подконтрольном группировке минздраве региона. Ранения получили более 50 тысяч человек.