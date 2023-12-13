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19:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Puma решила прекратить сотрудничество со сборной Израиля

По словам представителя компании, решение основано исключительно на финансовых соображениях.

Израиль
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Источник: РИА "Новости"

Ранее газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании, к которому она получила доступ, сообщила, что Puma с 2024 года прекращает спонсирование национальной сборной Израиля в рамках новой стратегии развития.

Как заявила руководитель отдела коммуникаций Puma Керстин Нойбер, решение о прекращении сотрудничества немецкой компании Puma SE с национальной сборной Израиля по футболу не связано с нынешним обострением палестино-израильского конфликта.

«Решение было принято в 2022 году в соответствии с установленными сроками разработки формы команд», — приводит агентство Ассошиейтед Пресс слова Керстин Нойбер.

Отмечается, что Puma отказалась спонсировать сборную Израиля по финансовым причинам, это было частью стратегии «меньше — больше — лучше», направленной на то, чтобы стать более избирательными в спортивном маркетинге.

Puma, которая также прекратит спонсировать сборную Сербии в следующем году, продолжит «оценивать все другие существующие партнерские отношения».

ХАМАС 7 октября начал против Израиля военную операцию под названием «Потоп Аль-Аксы». Страна подверглась массированному ракетному обстрелу, боевики проникли в приграничные города. Израиль перешел в состояние войны и начал в секторе Газа операцию «Железные мечи». Израиль сообщил о гибели 1,2 тысяч человек, были ранены 9,7 тысяч человек. Число погибших в секторе Газа превысило 17 тысяч. человек, сообщили в подконтрольном группировке минздраве региона. Ранения получили более 50 тысяч человек.

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