Puma решила прекратить сотрудничество со сборной Израиля

Ранее газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ компании, к которому она получила доступ, сообщила, что Puma с 2024 года прекращает спонсирование национальной сборной Израиля в рамках новой стратегии развития.

Как заявила руководитель отдела коммуникаций Puma Керстин Нойбер, решение о прекращении сотрудничества немецкой компании Puma SE с национальной сборной Израиля по футболу не связано с нынешним обострением палестино-израильского конфликта.

«Решение было принято в 2022 году в соответствии с установленными сроками разработки формы команд», — приводит агентство Ассошиейтед Пресс слова Керстин Нойбер.

Отмечается, что Puma отказалась спонсировать сборную Израиля по финансовым причинам, это было частью стратегии «меньше — больше — лучше», направленной на то, чтобы стать более избирательными в спортивном маркетинге.

Puma, которая также прекратит спонсировать сборную Сербии в следующем году, продолжит «оценивать все другие существующие партнерские отношения».