Андрей Шевченко отказался возглавить европейскую сборную
Обладатель «Золотого мяча» 2004 года не планирует в ближайшее время возвращаться к тренерской деятельности.
Обладатель «Золотого мяча» 2004 года не планирует в ближайшее время возвращаться к тренерской деятельности.
Как сообщает Sportinfo.az, бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко отказался возглавить национальную команду Азербайджана.
По данным источника, вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльшад Насиров был инициатором приглашения Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной. Однако украинский специалист отклонил предложение. Он сообщил, что готовится стать президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ) и не планирует снова работать тренером. Выборы пройдут на внеочередном конгрессе УАФ 25 января. Шевченко является единственным кандидатом на пост главы Ассоциации.
Пост главного тренера сборной Азербайджана является вакантным после того, как в ноябре 2023 года был отправлен в отставку итальянский специалист Джанни Де Бьязи.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 год. Также специалист с 2021 по 2022 год занимал пост главного тренера клуба Серии А «Дженоа».