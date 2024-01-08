Андрей Шевченко отказался возглавить европейскую сборную

Как сообщает Sportinfo.az, бывший нападающий киевского «Динамо», «Милана», «Челси» и сборной Украины Андрей Шевченко отказался возглавить национальную команду Азербайджана.

По данным источника, вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльшад Насиров был инициатором приглашения Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной. Однако украинский специалист отклонил предложение. Он сообщил, что готовится стать президентом Украинской ассоциации футбола (УАФ) и не планирует снова работать тренером. Выборы пройдут на внеочередном конгрессе УАФ 25 января. Шевченко является единственным кандидатом на пост главы Ассоциации.

Пост главного тренера сборной Азербайджана является вакантным после того, как в ноябре 2023 года был отправлен в отставку итальянский специалист Джанни Де Бьязи.