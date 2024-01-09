СМИ: Бразилию не отстранят от международных турниров

Как сообщает Inside the Games, после того, как отстраненный глава конфедерации Эднальдо Родригес был восстановлен в должности, ФИФА отозвала предупреждение CBF.

Ранее в декабре суд Рио-де-Жанейро отстранил Эднальдо Родригеса от должности президента CBF в связи с аннулированием выборов в 2022 году, на которых он был избран. Исполняющим обязанности главы CBF был назначен председатель высшего спортивного суда Бразилии Жозе Пердис, он же стал ответственным за выборы нового президента организации, которые должны пройти в течение 30 рабочих дней.

В ответ на это ФИФА прислала письмо в CBF с предупреждением, что организация будет отстранена в случае проведения быстрых выборов для замены Родригеса, так как это может быть рассмотрено как вмешательство государства в дела CBF. В начале января Верховный суд Бразилии отменил решение суда Рио-де-Жанейро и восстановил Родригеса в должности.

«Мы удовлетворены решением Верховного суда о восстановление Эрнальдо Родригеса в должности. Мы здесь, чтобы обеспечить автономию CBF и соблюдение регламента. Мы продолжим работать над тем, чтобы президентство Эднальдо, избранного бразильским футболом, уважалось», — заявил представитель ФИФА Эмилио Гарсия.