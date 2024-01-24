Глава УЕФА выразил желание снять отстранение с юношеских сборных России
Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что хотел бы смягчить ограничения на участие в международных соревнованиях для юниорских сборных России, сообщает The Telegraph.
Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что хотел бы смягчить ограничения на участие в международных соревнованиях для юниорских сборных России, сообщает The Telegraph.
«Не надо наказывать детей за то, в чем они не виноваты», — сказал глава УЕФА.
При этом Чеферин отметил, что намерен сохранить отстранение взрослой сборной России пока продолжается СВО.
В сентябре прошлого года УЕФА официально сообщил о допуске к своим соревнованиям сборных России, состоящих из игроков до 17 лет, однако после заявлений нескольких сборных об отказе играть с российскими командами исполком организации в октябре отменил это решение.
В конце февраля 2022 года сборные России и все российские команды были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.