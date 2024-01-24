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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава УЕФА выразил желание снять отстранение с юношеских сборных России

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что хотел бы смягчить ограничения на участие в международных соревнованиях для юниорских сборных России, сообщает The Telegraph.

Россия
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Источник: Reuters

«Не надо наказывать детей за то, в чем они не виноваты», — сказал глава УЕФА.

При этом Чеферин отметил, что намерен сохранить отстранение взрослой сборной России пока продолжается СВО.

В сентябре прошлого года УЕФА официально сообщил о допуске к своим соревнованиям сборных России, состоящих из игроков до 17 лет, однако после заявлений нескольких сборных об отказе играть с российскими командами исполком организации в октябре отменил это решение.

В конце февраля 2022 года сборные России и все российские команды были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

 Глава УЕФА выразил желание снять отстранение с юношеских сборных России
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