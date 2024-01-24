Глава УЕФА выразил желание снять отстранение с юношеских сборных России

«Не надо наказывать детей за то, в чем они не виноваты», — сказал глава УЕФА.

При этом Чеферин отметил, что намерен сохранить отстранение взрослой сборной России пока продолжается СВО.

В сентябре прошлого года УЕФА официально сообщил о допуске к своим соревнованиям сборных России, состоящих из игроков до 17 лет, однако после заявлений нескольких сборных об отказе играть с российскими командами исполком организации в октябре отменил это решение.