Григорий Лепс может исполнить гимн России перед матчем с Сербией
Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, кто может исполнить гимн России перед матчем со сборной Сербии.
Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, кто может исполнить гимн России перед матчем со сборной Сербии.
Товарищеский матч между сборными России и Сербии пройдет на стадионе «Динамо» 21 марта.
«По церемонии исполнения национальных гимнов двух стран ведем переговоры с рядом известных российских и сербских артистов. Хотим, чтобы оба гимна прозвучали в живом исполнении. Пока мы не знаем точного времени начала матча, можно лишь говорить в сослагательном наклонении. В числе возможных исполнителей — заслуженные артисты РФ солисты Мариинского театра Ильдар Абдразаков и Василий Герелло, популярные артисты эстрады Григорий Лепс и Полина Гагарина, а также несколько сербских исполнителей», — приводит слова Терешина ТАСС.
Также 25 марта на этом же стадионе команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Парагваем.
Ранее стало известно, что сборная России сыграет матчи в новой форме, которую представят 6 марта. В июне 2023 года РФС заключил контракт с отечественной компанией Jogel, она стала новым техническим спонсором сборной России. Соглашение рассчитано до 2026 года.