Сербский певец исполнит «Катюшу» перед матчем Россия — Сербия

Перед товарищеским матчем между сборными России и Сербии прозвучит «Катюша». Песню вместе с болельщиками перед стартовым свистком на стадионе «Динамо» исполнит артист из Сербии.

«Сербский певец Марко Радинович исполнит “Катюшу” на матче Россия — Сербия. Планируется, что его поддержат и российская, и сербская трибуны», — приводит РИА Новости слова представителя РФС.

«Катюша» известна многим футбольным болельщикам клубов Белграда, которые часто поют ее во время игр на стадионах. В частности, в феврале 2024 года фанаты белградской «Црвены Звезды» исполнили песню на матче чемпионата Сербии.

Перед матчей сборных России и Сербии болельщиков будет ждать шоу-программа, фото- и автограф-сессии, развлекательные зоны для детей и взрослых. На матч приглашены экс-футболист «Спартака» Михайло Пьянович, бывший игрок ЦСКА Милош Красич, режиссер Эмир Кустурица и актер Милош Бикович.

Через четыре дня после матча с Сербией, 25 марта, сборной России предстоит встретиться с национальной командой Парагвая.