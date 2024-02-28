Полина Гагарина отказалась петь гимн перед игрой Россия — Сербия

Матч состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». По информации источника, Гагарина оказалась от предложения исполнить гимн страны перед матчем России и Сербии из-за корпоратива, который должен пройти вечером в день матча. Выступление певицы на нем было согласовано еще в ноябре.

— К сожалению, мы никак не вписались по графику. Просто в связи с этим не сможем принять участие. Выступить перед матчем с Парагваем? РФС нам не предлагал. Запроса не было на матч Россия — Парагвай, — объяснил «Спорт-Экспрессу» менеджер певицы Андрей Мухачев. — Полина Гагарина всегда с удовольствием относится к таким приглашениям. По возможности, если мы успеваем и находимся в Москве в это время, то всегда только «за».