Полина Гагарина отказалась петь гимн перед игрой Россия — Сербия
Российская певица Полина Гагарина не исполнит гимн России перед товарищеским матчем со сборной Сербии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Российская певица Полина Гагарина не исполнит гимн России перед товарищеским матчем со сборной Сербии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Матч состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». По информации источника, Гагарина оказалась от предложения исполнить гимн страны перед матчем России и Сербии из-за корпоратива, который должен пройти вечером в день матча. Выступление певицы на нем было согласовано еще в ноябре.
Отмечается, что Гагарина пыталась перенести или сдвинуть время проведения корпоратива, однако заказчики мероприятия не пошли ей на встречу. Сейчас организаторы матча экстренно ищут певице замену.
— К сожалению, мы никак не вписались по графику. Просто в связи с этим не сможем принять участие. Выступить перед матчем с Парагваем? РФС нам не предлагал. Запроса не было на матч Россия — Парагвай, — объяснил «Спорт-Экспрессу» менеджер певицы Андрей Мухачев. — Полина Гагарина всегда с удовольствием относится к таким приглашениям. По возможности, если мы успеваем и находимся в Москве в это время, то всегда только «за».
Гимн Сербии перед матчем исполнит популярная в стране поп-фолк певица Александра Прийович. Также среди выступающих утверждены Григорий Лепс, участник Евровидения-2018 от Армении Севак Ханагян и сербский певец Марко Радинович, который споет «Катюшу».