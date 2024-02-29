Стартовала продажа билетов на матч Россия — Сербия
Первый домашний матч национальной сборной в 2024 году пройдет 21 марта в Москве.
Россия
Сербия
Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на первый домашний матч сборной России в 2024 году. Игра с командой Сербии пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи в 20:00 мск.
Перед матчем болельщиков ждет развлекательная шоу-программа.
В качестве почетных гостей на матч приглашены известные сербские футболисты и деятели культуры: Милош Красич, Михайло Пьянович, режиссер Эмир Кустурица и актер Милош Бикович.
Билеты на матч можно купить только на сайте официального партнера РФС Кассир.ру. Стоимость билетов — от 500 рублей.