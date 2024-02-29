Стартовала продажа билетов на матч Россия — Сербия

Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на первый домашний матч сборной России в 2024 году. Игра с командой Сербии пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи в 20:00 мск.



Перед матчем болельщиков ждет развлекательная шоу-программа.



В качестве почетных гостей на матч приглашены известные сербские футболисты и деятели культуры: Милош Красич, Михайло Пьянович, режиссер Эмир Кустурица и актер Милош Бикович.



Билеты на матч можно купить только на сайте официального партнера РФС Кассир.ру. Стоимость билетов — от 500 рублей.