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09:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Стартовала продажа билетов на матч Россия — Сербия

Первый домашний матч национальной сборной в 2024 году пройдет 21 марта в Москве.

Россия
Сербия
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Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на первый домашний матч сборной России в 2024 году. Игра с командой Сербии пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи в 20:00 мск.

Перед матчем болельщиков ждет развлекательная шоу-программа.

В качестве почетных гостей на матч приглашены известные сербские футболисты и деятели культуры: Милош Красич, Михайло Пьянович, режиссер Эмир Кустурица и актер Милош Бикович.

Билеты на матч можно купить только на сайте официального партнера РФС Кассир.ру. Стоимость билетов — от 500 рублей.

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