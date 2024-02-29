Молодежная сборная России в марте проведет сбор в Уругвае

По информации источника, команда под руководством тренера Ивана Шабарова может провести несколько товарищеских матчей с командами ведущих местных академий.

В октябре 2023 года молодежная сборная России провела турне по Бразилии, где сыграла четыре матча против молодежных команд «СКА Бразилии» (2:2), «Палмейраса» (3:1), «Сантоса» (6:4) и «Сан-Паулу» (1:1).