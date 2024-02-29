Молодежная сборная России в марте проведет сбор в Уругвае
Молодежная сборная России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Уругвае с 18 по 26 марта. Об этом сообщает Metaratings.
Россия U21
Молодежная сборная России по футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Уругвае с 18 по 26 марта. Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, команда под руководством тренера Ивана Шабарова может провести несколько товарищеских матчей с командами ведущих местных академий.
В октябре 2023 года молодежная сборная России провела турне по Бразилии, где сыграла четыре матча против молодежных команд «СКА Бразилии» (2:2), «Палмейраса» (3:1), «Сантоса» (6:4) и «Сан-Паулу» (1:1).
В ноябре команда провела учебно-тренировочный сбор в Минске, на котором обыграла молодежную сборную Беларуси (3:1) и уступила первой команде минского «Динамо» (3:4).