Марио Фернандес ответил на вопрос о возвращении сборную России

Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году и играл на домашнем ЧМ-2018, где команда дошла до четвертьфинала турнира. Всего в составе национальной команды Фернандес провел 33 матча и забил пять голов.

— Точно нет. Мне скоро будет 34 года. Пора уступить место тем, кто моложе. Тому же Славе Караваеву, другим сильным футболистам. Пришло время им нести знамя сборной. Я благодарен всем, кто был в национальной команде. Надеюсь, я приносил пользу. Но для меня эта страница уже закрыта. И мыслей вернуться нет никаких, — приводит слова Фернандеса Metaratings.