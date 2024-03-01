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19:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Марио Фернандес ответил на вопрос о возвращении сборную России

Защитник «Зенита» Марио Фернандес ответил на вопрос о возможном возвращении в состав сборной России, за которую выступал четыре года.

Россия
Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году и играл на домашнем ЧМ-2018, где команда дошла до четвертьфинала турнира. Всего в составе национальной команды Фернандес провел 33 матча и забил пять голов.

— Еще можем увидеть тебя в сборной России?

— Точно нет. Мне скоро будет 34 года. Пора уступить место тем, кто моложе. Тому же Славе Караваеву, другим сильным футболистам. Пришло время им нести знамя сборной. Я благодарен всем, кто был в национальной команде. Надеюсь, я приносил пользу. Но для меня эта страница уже закрыта. И мыслей вернуться нет никаких, — приводит слова Фернандеса Metaratings.

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