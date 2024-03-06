Названа стоимость билетов на матч Россия — Парагвай

Игра пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». Сборная Парагвая занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Ранее национальные команды России и Парагвая между собой не встречались.

«Болельщиков ждет шоу-программа, фото- и автограф-сессии, развлекательные зоны для детей и взрослых», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Также 21 марта сборная России сыграет с национальной командой Сербии на этой же арене. Сборная Сербии станет первой европейской сборной-соперницей российской национальной команды за два с половиной года. За это время сборная России провела матчи со сборными Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Катара, Камеруна, Кении и Кубы. А также играла вторым составом с олимпийской сборной Египта.

Сборная Сербии вышла в финальную часть Евро‑2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, где сыграет в группе С против команд Англии, Дании и Словении.