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18:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Названа стоимость билетов на матч Россия — Парагвай

Стоимость билетов на товарищеский матч между сборными России и Парагвая составит от 700 до 3900 рублей.

Россия
ПарагвайТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдет 25 марта в Москве на стадионе «Динамо». Сборная Парагвая занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА. Ранее национальные команды России и Парагвая между собой не встречались.

«Болельщиков ждет шоу-программа, фото- и автограф-сессии, развлекательные зоны для детей и взрослых», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Также 21 марта сборная России сыграет с национальной командой Сербии на этой же арене. Сборная Сербии станет первой европейской сборной-соперницей российской национальной команды за два с половиной года. За это время сборная России провела матчи со сборными Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Ирака, Катара, Камеруна, Кении и Кубы. А также играла вторым составом с олимпийской сборной Египта.

Сборная Сербии вышла в финальную часть Евро‑2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля, где сыграет в группе С против команд Англии, Дании и Словении.

Команда Валерия Карпина сыграет товарищеские матчи в новой форме.

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