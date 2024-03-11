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12:59 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС проведет с Карпиным переговоры по новому контракту

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что в ближайшие месяцы будут проведены переговоры о продолжении сотрудничества с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Об этом сообщает Sport24.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Пресс-служба сборной России

Действующий контракт 55-летнего специалиста с национальной командой истекает 31 июля.

«Новое соглашение еще не обсуждали, сделаем это в мае — июне. Давайте сперва проведем сборы, матчи. Ближе к концу сезона обсудим будущее. Будет ли учитываться результат матчей с Сербией и Парагваем? Это важные матчи для всех: для РФС, игроков, болельщиков, общественности, тренерского штаба. Уверен, что мы будем готовиться к матчам серьезно, нужно провести их на хорошем уровне», — сказал Дюков.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела семь официальных матчей, в которых одержала пять побед при одном ничейном результате и одном поражении.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России провела 11 товарищеских матчей, в которых одержала четыре победы при шести ничьих и одном поражении.

В этом месяце сборная России проведет два товарищеских матча в Москве на стадионе «Динамо». 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Сербии, а 25 марта проведут игру со сборной Парагвая.

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