РФС проведет с Карпиным переговоры по новому контракту

Действующий контракт 55-летнего специалиста с национальной командой истекает 31 июля.

«Новое соглашение еще не обсуждали, сделаем это в мае — июне. Давайте сперва проведем сборы, матчи. Ближе к концу сезона обсудим будущее. Будет ли учитываться результат матчей с Сербией и Парагваем? Это важные матчи для всех: для РФС, игроков, болельщиков, общественности, тренерского штаба. Уверен, что мы будем готовиться к матчам серьезно, нужно провести их на хорошем уровне», — сказал Дюков.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда провела семь официальных матчей, в которых одержала пять побед при одном ничейном результате и одном поражении.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России провела 11 товарищеских матчей, в которых одержала четыре победы при шести ничьих и одном поражении.