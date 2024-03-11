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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Эракович и Гайич в окончательном составе Сербии на матч с Россией

Сборная Сербии опубликовала окончательный состав игроков на товарищеские матчи со сборными России и Кипра.

Сербия
РоссияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Из представителей РПЛ в сборную Сербии вошли Страхиня Эракович, выступающий за «Зенит» а также два игрока из ЦСКА — Милан Гайич и Саша Зделар.

Окончательный состав сборной Сербии: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»), Милан Гайич (ЦСКА), Никола Миленкович («Фиорентина»), Эрхан Машович («Бохум»), Страхиня Эракович («Зенит»), Матия Настасич («Мальорка»), Страхиня Павлович («Зальцбург»), Алекса Терзич («Зальцбург»), Саша Лукич («Фулхэм»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Саша Зделар (ЦСКА), Срджан Михайлович («Црвена Звезда»), Андрия Живкович (ПАОК), Мият Гачинович (АЕК), Филип Костич («Ювентус»), Душан Тадич («Фенербахче»), Самед Баждар («Партизан»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Александар Митрович («Аль-Хиляль»).

Матч Россия — Сербия пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Сборная Сербии станет первой европейской сборной-соперницей российской национальной команды за два с половиной года.

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