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18:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Из сборной Италии исключили игрока из-за расистского скандала

36-летний Франческо Ачерби не сыграет товарищеские матчи с южноамериканскими сборными.

Италия
Источник: Reuters

Как сообщает в соцсетях Sky Sport, защитник «Интера» Франческо Ачерби исключен из заявки сборной Италии на ближайшие матчи из-за расистского высказывания в адрес футболиста «Наполи» Жуана Жесуса.

17 марта в матче 29-го тура Серии А (1:1) произошла стычка между Ачерби и Жесусом, в ходе которой, как предполагается, Франческо оскорбил Жуана по расовому признаку. Бразильский защитник «Наполи» пожаловался судье, что Франческо Ачерби назвал его негром. Итальянец это отрицает. Пока компетентные органы будут выносить решение по ситуации, в сборной Италии решили оградить игроков команды от скандала и исключили Ачерби из заявки.

Сборная Италии проведет товарищеские матчи в США против сборных Венесуэлы (21 марта) и Эквадора (24 марта). Вместо футболиста «Интера» в национальную команду вызван центральный защитник «Ромы» Джанлука Манчини.

Франческо Ачерби провел 34 матча за сборную Италии и забил один гол. Он является чемпионом Европы 2020 года и двукратным бронзовым призером Лиги наций.

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Из сборной Италии исключили игрока из-за расистского скандала
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