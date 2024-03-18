Из сборной Италии исключили игрока из-за расистского скандала

17 марта в матче 29-го тура Серии А (1:1) произошла стычка между Ачерби и Жесусом, в ходе которой, как предполагается, Франческо оскорбил Жуана по расовому признаку. Бразильский защитник «Наполи» пожаловался судье, что Франческо Ачерби назвал его негром. Итальянец это отрицает. Пока компетентные органы будут выносить решение по ситуации, в сборной Италии решили оградить игроков команды от скандала и исключили Ачерби из заявки.