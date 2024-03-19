Сборная России U‑18 в марте трижды сыграет с турецкими клубами
Сборная России по футболу до 18 лет уже прибыла в Стамбул.
Сборная России по футболу до 18 лет уже прибыла в Стамбул.
Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, юношеская сборная России проведет три товарищеских матча с турецкими клубами.
22 марта соперником сборной России станет «Бешикташ», 23 марта — команда Первой лиги Турции «Умраниеспор», а 25 марта состоится заключительный матч с клубом «Фатих Карагюмрюк».
«Перед первой контрольной игрой у нас будет четыре тренировочных дня, за которые мы проведем шесть занятий. Затем 22 и 23 числа сыграем товарищеские матчи. На следующий день будет еще одна тренировка, и 25 марта состоится заключительная игра на этом сборе. Что касается соперников, то, конечно, хотели бы сыграть на уровне сборных, но в целом довольны и тем, что нам будут противостоять ведущие клубы Турции. У соперников будут играть футболисты на 1−2 года старше, то есть молодежные команды» — сказал старший тренер юношеской сборной России Денис Первушин.
Для участия в сборе тренерский штаб команды вызвал 22 футболиста 2006 года рождения:
Вратари: Егор Бесаев (ЦСКА), Ярослав Соловьев («Ростов»).
Защитники: Георгий Тихомиров («Динамо»), Дмитрий Кондрашов («Чертаново»), Арсений Хорин («Родина-2»), Ильяс Асылов («КАМАЗ»), Герман Уткин (ЦСКА), Максим Жуков (ЦСКА), Егор Ананьев («Спартак»), Николай Придава («Родина-М»).
Полузащитники: Максим Майоров, Виктор Окишор (оба — «Динамо»), Артем Корнеев, Станислав Топинка (оба — «Локомотив»), Андрей Ивлев («Факел»), Никита Базилевский («Зенит»), Вадим Пастушков («Спартак»), Денис Покотыло («Челябинск»), Никита Савин (ЦСКА), Иван Пугачевский («Краснодар»).
Нападающие: Егор Сысоев («Спартак»), Кирилл Чебураков («Ростов»).