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14:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России U‑18 в марте трижды сыграет с турецкими клубами

Сборная России по футболу до 18 лет уже прибыла в Стамбул.

Источник: БЕЛТА

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, юношеская сборная России проведет три товарищеских матча с турецкими клубами.

22 марта соперником сборной России станет «Бешикташ», 23 марта — команда Первой лиги Турции «Умраниеспор», а 25 марта состоится заключительный матч с клубом «Фатих Карагюмрюк».

«Перед первой контрольной игрой у нас будет четыре тренировочных дня, за которые мы проведем шесть занятий. Затем 22 и 23 числа сыграем товарищеские матчи. На следующий день будет еще одна тренировка, и 25 марта состоится заключительная игра на этом сборе. Что касается соперников, то, конечно, хотели бы сыграть на уровне сборных, но в целом довольны и тем, что нам будут противостоять ведущие клубы Турции. У соперников будут играть футболисты на 1−2 года старше, то есть молодежные команды» — сказал старший тренер юношеской сборной России Денис Первушин.

Для участия в сборе тренерский штаб команды вызвал 22 футболиста 2006 года рождения:

Вратари: Егор Бесаев (ЦСКА), Ярослав Соловьев («Ростов»).
Защитники: Георгий Тихомиров («Динамо»), Дмитрий Кондрашов («Чертаново»), Арсений Хорин («Родина-2»), Ильяс Асылов («КАМАЗ»), Герман Уткин (ЦСКА), Максим Жуков (ЦСКА), Егор Ананьев («Спартак»), Николай Придава («Родина-М»).
Полузащитники: Максим Майоров, Виктор Окишор (оба — «Динамо»), Артем Корнеев, Станислав Топинка (оба — «Локомотив»), Андрей Ивлев («Факел»), Никита Базилевский («Зенит»), Вадим Пастушков («Спартак»), Денис Покотыло («Челябинск»), Никита Савин (ЦСКА), Иван Пугачевский («Краснодар»).
Нападающие: Егор Сысоев («Спартак»), Кирилл Чебураков («Ростов»).

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