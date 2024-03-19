Сборная России U‑18 в марте трижды сыграет с турецкими клубами

«Перед первой контрольной игрой у нас будет четыре тренировочных дня, за которые мы проведем шесть занятий. Затем 22 и 23 числа сыграем товарищеские матчи. На следующий день будет еще одна тренировка, и 25 марта состоится заключительная игра на этом сборе. Что касается соперников, то, конечно, хотели бы сыграть на уровне сборных, но в целом довольны и тем, что нам будут противостоять ведущие клубы Турции. У соперников будут играть футболисты на 1−2 года старше, то есть молодежные команды» — сказал старший тренер юношеской сборной России Денис Первушин.