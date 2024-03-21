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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

В РФС объяснили проведение матчей сборной в Москве, а не в регионах

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о причинах проведения товарищеских матчей сборной России с Сербией и Парагваем в Москве.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 21 марта сборная России сыграет со сборной Сербии на стадионе «Динамо». 25 марта, на этой же арене команда Валерия Карпина встретится с Парагваем.

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Товарищеские матчи 2024
21.03.2024, 20:00

Россия-Сербия-

— Почему матчи с Сербией и Парагваем решили провести в Москве? Игра с Кубой показала, как сборную любят в регионах.

— Игру с Кубой мы осознанно провели в Волгограде, потому что Куба — не самая рейтинговая сборная. И, чтобы мотивировать наших игроков на качественную игру, нам нужна была поддержка трибун. Волгоград — один из самых футбольных регионов страны, болельщики обеспечили нам поддержку. Мы благодарны губернатору за помощь. И вы же видели, как радовались футболисты, как они играли. Они не занимались избиением младенца, а просто кайфовали на поле. Что касается Сербии и Парагвая, то мы хотели рассмотреть варианты проведения матчей в регионах по причине холодной погоды в Москве и перенасыщения мероприятиями. Хотя мы две партии билетов продали за два часа. Я уже не знал, что продавать на следующий день.

— Может, тогда надо было играть в «Лужниках»?

Футбол

Товарищеские матчи 2024
25.03.2024, 20:00

Россия-Парагвай-

— Рассматривали этот вариант, но, к сожалению, пока нет. Там есть проблемы по ряду нормативных документов. Хотели провести один матч в Москве, а второй — в Санкт-Петербурге. Для нас это еще было бы и выгодным. «Газпром Арена» дала бы принципиально другой доход. Но у коллег была просьба не нагружать стадион из-за процедур, которые они проводят после зимы по восстановлению качества поля. У «Зенита» два матча в марте плюс перенесенный тур. Приняли решение по стадиону в ноябре, поэтому нам надо было понимать, где играть, из-за чего Санкт-Петербург отпал. Что касается других регионов, то в каждом из них погода в марте не сильно отличалась от московской.

— Сочи?

— «Фишт» не заполняется. Это одна из причин, по которой нам важно, чтобы клубы работали с болельщиками. В Сочи нет такой культуры боления, чтобы на сборную собрался полный стадион. Для футболистов сейчас необходимо играть при полных трибунах. Товарищеские матчи подсознательно воспринимаются ими не так же, как официальные. Но в составе национальной команды все матчи накладывают дополнительную ответственность. Это мы стараемся до ребят донести, дополнительно мотивировать и поддерживать, чтобы они понимали, что страна с ними, что они не просто играют, а выполняют важную роль. Причем Сочи был бы удобным вариантом, потому что Парагвай будет тренироваться на нашей базе в Мацесте. В итоге мы приняли решение не арендовать вторую арену и провести оба матча на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

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