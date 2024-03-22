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01:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Хочется посмотреть на эту сборную в серьезном турнире». Рашен Football прокомментировал матч Россия — Сербия

Сборная России обыграла Сербию в товарищеском матче. Команда Валерия Карпина разгромила соперника со счетом 4:0.

Россия
Сербия
Во время загрузки произошла ошибка.

Антон Ванюшов, ведущий популярного канала Рашен Football, посмотрел матч Россия — Сербия и поделился своими впечатлениями в специальном обзоре для проекта Спорт Mail.ru.

Россия
4:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
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