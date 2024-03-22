«Хочется посмотреть на эту сборную в серьезном турнире». Рашен Football прокомментировал матч Россия — Сербия

Футбол, Товарищеские матчи, 21.03.2024, 20:00 (МСК UTC+3)ВТБ Арена
|Валерий Карпин
|Драган Стойкович
|Антон Миранчук
|21′
|Максим Осипенко
|32′
|Алексей Миранчук(Юрий Горшков)
|55′
|Иван Сергеев(Арсен Захарян)
|90+1′
|39
|Матвей Сафонов
|12
|Джордже Петрович
|22
|Александр Сильянов
|2
|Страхиня Павлович
|6
|Дмитрий Баринов
|6
|Милан Гайич
20′
|15
|Данил Глебов
|16
|Страхиня Эракович
|26
|Даниил Хлусевич
|22
|Саша Лукич
|5
|Максим Осипенко
88′
|3
|Филип Младенович
57′
|14
|Евгений Морозов
|13
|Эрхан Машович
|28
|Сергей Волков
46′
|5
|Саша Зделар
57′
|4
|Юрий Горшков
|11
|Филип Костич
|17
|Александр Головин
76′
|7
|Мият Гачинович
46′
|18
|Антон Зиньковский
|17
|Срджан Мияйлович
|19
|Антон Миранчук
65′
|10
|Душан Тадич
46′
|8
|Арсен Захарян
|20
|Сергей Милинкович-Савич
|27
|Иван Обляков
46′
|14
|Андрия Живкович
46′
|11
|Алексей Миранчук
|9
|Александр Митрович
|10
|Константин Тюкавин
65′
|8
|Лука Йович
73′
|13
|Иван Сергеев
|19
|Лазар Самарджич
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|Главный судья
|Арда Кардешлер(Турция)