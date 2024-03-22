Молодежная сборная России обыграла действующих чемпионов мира
Молодежная сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла сверстников из Уругвая (1:0).
Молодежная сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла сверстников из Уругвая (1:0).
Единственный гол в матче на 81-й минуте с пенальти забил полузащитник «Краснодара» Дмитрий Кучугура. Встреча проходила с явным преимуществом российских футболистов. Подопечные Ивана Шабарова нанесли по воротам соперника 19 ударов, восемь из которых пришлись в створ.
В июне 2023 года молодежная сборная Уругвая впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сверстников из Италии (1:0).
Следующий товарищеский матч молодежная сборная России проведет в субботу, 23 марта против молодежной команды «Насьонала» из Монтевидео. В понедельник, 25 марта они проведут заключительную встречу в Уругвае против молодежной командой «Монтевидео Сити Торке».