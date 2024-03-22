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10:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Молодежная сборная России обыграла действующих чемпионов мира

Молодежная сборная России по футболу в товарищеском матче обыграла сверстников из Уругвая (1:0).

Россия U21
Уругвай U21Товарищеские матчи: календарь
Источник: Молодёжная и юношеские сборные России по футболу

Единственный гол в матче на 81-й минуте с пенальти забил полузащитник «Краснодара» Дмитрий Кучугура. Встреча проходила с явным преимуществом российских футболистов. Подопечные Ивана Шабарова нанесли по воротам соперника 19 ударов, восемь из которых пришлись в створ.

В июне 2023 года молодежная сборная Уругвая впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сверстников из Италии (1:0).

Следующий товарищеский матч молодежная сборная России проведет в субботу, 23 марта против молодежной команды «Насьонала» из Монтевидео. В понедельник, 25 марта они проведут заключительную встречу в Уругвае против молодежной командой «Монтевидео Сити Торке».

Уругвай U21
0:1
Первый тайм: 0:0
Россия U21
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