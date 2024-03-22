Молодежная сборная России обыграла действующих чемпионов мира

Источник: Молодёжная и юношеские сборные России по футболу

Единственный гол в матче на 81-й минуте с пенальти забил полузащитник «Краснодара» Дмитрий Кучугура. Встреча проходила с явным преимуществом российских футболистов. Подопечные Ивана Шабарова нанесли по воротам соперника 19 ударов, восемь из которых пришлись в створ.

В июне 2023 года молодежная сборная Уругвая впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, обыграв в финале сверстников из Италии (1:0).