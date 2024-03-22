Радимов: Сборная России может любого грохнуть в Европе

«Грустно, что мы не попадаем на чемпионат Европы. То есть сербы с такой игрой едут туда, а мы не попадаем… В принципе, мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе. Но мы на этом празднике будем чужими. У нас есть хорошие и качественные легионеры. И многие россияне могли бы последовать их примеру и попробовать потом свои силы в топ‑чемпионатах. Очень видна разница в мастерстве и уверенности между иностранцами и теми, кто играет в нашем чемпионате», — сказал Радимов.