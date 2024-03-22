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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Радимов: Сборная России может любого грохнуть в Европе

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подвел итоги товарищеского матча сборной России против команды Сербии (4:0). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Россия
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«Грустно, что мы не попадаем на чемпионат Европы. То есть сербы с такой игрой едут туда, а мы не попадаем… В принципе, мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе. Но мы на этом празднике будем чужими. У нас есть хорошие и качественные легионеры. И многие россияне могли бы последовать их примеру и попробовать потом свои силы в топ‑чемпионатах. Очень видна разница в мастерстве и уверенности между иностранцами и теми, кто играет в нашем чемпионате», — сказал Радимов.

Сборная России не была допущена к жеребьевке и отборочному турниру Евро-2024, который пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник, 25 марта, сборная России сыграет еще один товарищеский матч в Москве против сборной Парагвая.

Россия
4:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
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