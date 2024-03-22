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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
10:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин: Надеюсь, после Сербии другие европейские команды сыграют с нами

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин высказался о товарищеском матче со сборной Сербии.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
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Вчера, 21 марта, сборная России обыграла сербов со счетом 4:0.

«Надеюсь, после матча с Сербией другие европейские команды захотят сыграть со сборной России. Чем сильнее соперник, тем лучше для нас. Нам тоже нужно расти на их фоне: выглядеть увереннее, стараться справляться с боязнью», — приводит слова Головина «Чемпионат».

Во время загрузки произошла ошибка.

В 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под эгидой организаций из-за ситуации на Украине. После этого команда Валерия Карпина провела только товарищеские матчи с Ираном, Египтом U23, Катаром, Кенией, Ираком, Камеруном и Кубой.

Россия
4:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
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