Головин: Надеюсь, после Сербии другие европейские команды сыграют с нами

«Надеюсь, после матча с Сербией другие европейские команды захотят сыграть со сборной России. Чем сильнее соперник, тем лучше для нас. Нам тоже нужно расти на их фоне: выглядеть увереннее, стараться справляться с боязнью», — приводит слова Головина «Чемпионат».