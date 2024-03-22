Мексика и США сыграют в финале Лиги наций КОНКАКАФ

В полуфинальном матче Мексика разгромила сборную Панамы со счетом 3:0. Во втором полуфинале сборная США обыграла Ямайку со счетом 3:1.

В финале турнира встретятся сборные Мексики и США. Ямайка в матче за третье место сыграет с Панамой. Матч за третье место и финал турнира пройдут 24 марта. В прошлом году в игре за третье место Мексика обыграла Панаму, а США в финале были сильнее Канады.

Четыре указанные сборные благодаря выходу в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ завоевали право выступить на Кубке Америки — 2024.