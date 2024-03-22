«Вернули сербам должок за 0:5». Газзаев — о победе сборной России

«Получил удовольствие от игры, от победы. Замечательная атмосфера на стадионе, настоящий праздник футбола! Сегодня мы увидели, что у нашей национальной команды вырисовывается костяк. Здорово проявили себя креативные футболисты. Головин, братья Миранчуки, Захарян хорошо вошел в игру. Прессинговали, не хотели останавливаться даже после 3:0. Мы проиграли сербам со счетом 0:5 четыре года назад в Лиге наций. Сегодня надо было взять реванш. Считаю, нашей сборной это удалось. Вернули должок. Молодцы!



Удаление Гайича? С учетом характера игры, возможно, стоило ограничиться и желтой карточкой. Но, с другой стороны, какие к рефери вопросы? Он действовал по букве закона. Фол последней надежды. Это пенальти и удаление. Нужно заметить, что иногда команда, получив численное большинство, расслабляется. Но сегодня подопечные Карпина на эти грабли не наступили. Да, после перерыва сербы попытались что-то создать впереди. Но на этом все быстро закончилось. Сборная России играла уверенно, в давление. Это порадовало.



Вся команда 90 минут провела на довольно высоком уровне. Головин принял участие в трех голевых атаках. Александр, конечно, заматерел. Тонкие передачи, ведет игру. Сразу виден определенный класс. Миранчуки, Захарян сыграли на уровне. А ведь еще и Кузяев сегодня на поле не вышел. Тюкавин в порядке. То есть у нас качественная креативная группа. Понравилась пара центральных защитников — Сильянов, Осипенко. Сафонов вытащил два сложных мяча. Хлусевич очень неплохо смотрелся на своем левом фланге. Как я уже сказал, проглядывается новая сборная. Осталось сделать небольшие точечные усиления. А так — все пока в порядке. Виден костяк, вырисовываются перспективы», — сказал Газзаев.