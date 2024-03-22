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16:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия — Парагвай: билеты уже в продаже

Игра со сборной Парагвая пройдёт 25 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00, билеты уже в продаже. В составе соперников Хесус Медина из «Спартака», Фабиан Бальбуэна и Роберто Фернандес из «Динамо», Хуниор Алонсо из «Краснодара».

Матчевая программа будет посвящена космической тематике в честь недавнего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина и предстоящего Дня космонавтики. Перед матчем выступят «Земляне» со своим легендарным хитом «Трава у дома», Полина Гагарина с русскоязычной песней «Миллион голосов», которую она исполняла на конкурсе Евровидение 2015.

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