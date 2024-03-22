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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанат получил 13 суток ареста за забег на матче Россия — Сербия

Савеловский районный суд Москвы назначил Максиму Десятскому, прервавшему товарищеский матч Россия — Сербия (4:0), административный арест на 13 суток. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

РоссияТоварищеские матчи: календарь
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фотографий
28
фотографий
28
фотографий

28-летний болельщик выбежал на поле стадиона «Динамо» на 69-й минуте матча и через некоторое время был схвачен стюардами. Позднее выяснилось, что он выполнял челлендж от скандального блогера Меллстроя в надежде получить от него 30 млн рублей — такую сумму треш-стример обещал выплатить точу, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Десятцкий был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП России (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований). Помимо административного ареста он получил запрет на посещение любых спортивных соревнований в течение ближайших двух лет.

Россия
4:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
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Фанат получил 13 суток ареста за забег на матче Россия — Сербия
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