Фанат получил 13 суток ареста за забег на матче Россия — Сербия

28-летний болельщик выбежал на поле стадиона «Динамо» на 69-й минуте матча и через некоторое время был схвачен стюардами. Позднее выяснилось, что он выполнял челлендж от скандального блогера Меллстроя в надежде получить от него 30 млн рублей — такую сумму треш-стример обещал выплатить точу, кто выбежит на поле во время финала Лиги чемпионов в футболке с его логотипом.