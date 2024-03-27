Гол Жиру принес сборной Франции победу над Чили

Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=5eb6a187706a5364&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240925" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У хозяев забитыми мячами отличились Юссуф Фофана (19'), Рандаль Коло-Муани (25') и Оливье Жиру (72'). У гостей отличились Марселино Нуньес (6') и Дарио Осорио (82').

Нападающий Оливье Жиру, ставший автором победного мяча, выиграл 88-й матч в составе сборной Франции. 37-летний нападающий вышел на второе место по числу победных матчей в сборной, сравнявшись с Уго Льорисом. Лидером является Лилиан Тюрам (93). Всего Жиру провел 131 матч за сборную Франции и забил 57 голов.