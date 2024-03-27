Гол Жиру принес сборной Франции победу над Чили
Сборная Франции обыграла национальную команду Чили (3:2) в товарищеском матче.
Сборная Франции обыграла национальную команду Чили (3:2) в товарищеском матче.
Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».
У хозяев забитыми мячами отличились Юссуф Фофана (19'), Рандаль Коло-Муани (25') и Оливье Жиру (72'). У гостей отличились Марселино Нуньес (6') и Дарио Осорио (82').
Нападающий Оливье Жиру, ставший автором победного мяча, выиграл 88-й матч в составе сборной Франции. 37-летний нападающий вышел на второе место по числу победных матчей в сборной, сравнявшись с Уго Льорисом. Лидером является Лилиан Тюрам (93). Всего Жиру провел 131 матч за сборную Франции и забил 57 голов.
В июне сборная Франция сыграет на Евро-2024, а Чили выступит на Кубке Америки.