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10:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол Жиру принес сборной Франции победу над Чили

Сборная Франции обыграла национальную команду Чили (3:2) в товарищеском матче.

Франция
ЧилиТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Встреча прошла на стадионе «Велодром» в Марселе и началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле».

Во время загрузки произошла ошибка.

У хозяев забитыми мячами отличились Юссуф Фофана (19'), Рандаль Коло-Муани (25') и Оливье Жиру (72'). У гостей отличились Марселино Нуньес (6') и Дарио Осорио (82').

Нападающий Оливье Жиру, ставший автором победного мяча, выиграл 88-й матч в составе сборной Франции. 37-летний нападающий вышел на второе место по числу победных матчей в сборной, сравнявшись с Уго Льорисом. Лидером является Лилиан Тюрам (93). Всего Жиру провел 131 матч за сборную Франции и забил 57 голов.

В июне сборная Франция сыграет на Евро-2024, а Чили выступит на Кубке Америки.

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