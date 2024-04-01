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16:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Матерацци: Эпизод с Зиданом не характеризует мою карьеру

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, что сожалеет об инциденте с удалением Зинедина Зидана на чемпионате мира по футболу в 2006 году.

Франция
Италия
Источник: AP 2023
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В финальном матче чемпионата мира между сборными Италии и Франции, французы считались фаворитом. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:1. В начале второго дополнительного тайма Матерацци спровоцировал Зидана, после чего он ударил его головой в грудь. Зидан получил красную карточку, а сборная Франции проиграла в серии пенальти со счетом 3:5. Этот матч был последним в профессиональной карьере французского футболиста.

«Я не люблю вспоминать об этом, потому что этот эпизод не характеризует мою карьеру, не соответствует ей. Этого никогда не должно было случиться. В напряжении финала, в разгар ссор и оскорблений, Зидан предложил мне свою футболку, а я сказал “нет”, добавив, что предпочту его сестру. Затем он обернулся и отреагировал так, как все помнят. Я больше никогда не видел Зинедина», — приводит слова Матерацци The Times.

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