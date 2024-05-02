Сборная России проведет товарищеский матч с Беларусью 7 июня

Как сообщается на официальном сайте РФС, сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Беларуси 7 июня 2024 года.

Это будет первая игра на выезде для сборной России в 2024 году. Матч будет учитываться в международном рейтинге ФИФА. Беларусь занимает 96-ю строчку в рейтинге ФИФА, Россия — 35-ю.

Сборная России сыграет с командой Беларуси в пятый раз. Предыдущие встречи завершились двумя победами россиян и двумя ничьими. Последний на данный момент матч этих команд состоялся 7 июня 2015 года и завершилась победой команды России (4:2), голы в составе россиян забивали Александр Кокорин, Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков.

Футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела один товарищеский матч с Сербией — 4:0. Забитыми мячами отметились Антон и Алексей Миранчуки, Максим Осипенко и Иван Сергеев.