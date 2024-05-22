Источник: Мбаппе не сыграет на Олимпиаде в Париже

По информации источника, «Реал» рассчитывает на 25-летнего нападающего в августе и не отпустит его на Олимпиаду. Таким образом, Мбаппе не поможет сборной Франции на домашнем олимпийском турнире и будет готовиться к сезону в расположении мадридского клуба.

Ранее Мбаппе в интервью RMC Sport заявил, что решение о его участии в Олимпийских играх в Париже никак не зависит от него.

«Все знают ситуацию, решение не зависит от меня. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Олимпиада состоится вне зависимости от того, сыграю я там или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция — это спортивная страна, открытая миру», — сказал Мбаппе.

10 мая Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале».

В составе сборной Франции Мбаппе выигрывал чемпионат мира 2018 года, а также становился серебряным призером ЧМ-2022. На его счету 77 матчей за национальную команду, в которых он забил 46 мячей. Мбаппе является третьим лучшим бомбардиром в истории сборной Франции после Оливье Жиру (57) и Тьерри Анри (51).