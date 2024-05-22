Источник: Мбаппе не сыграет на Олимпиаде в Париже
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает COPE.
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сыграет на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает COPE.
По информации источника, «Реал» рассчитывает на 25-летнего нападающего в августе и не отпустит его на Олимпиаду. Таким образом, Мбаппе не поможет сборной Франции на домашнем олимпийском турнире и будет готовиться к сезону в расположении мадридского клуба.
Ранее Мбаппе в интервью RMC Sport заявил, что решение о его участии в Олимпийских играх в Париже никак не зависит от него.
«Все знают ситуацию, решение не зависит от меня. Что бы ни случилось, я буду счастлив. Олимпиада состоится вне зависимости от того, сыграю я там или нет. Надеюсь, мы покажем, что Франция — это спортивная страна, открытая миру», — сказал Мбаппе.
10 мая Мбаппе объявил, что покинет «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. Ожидается, что нападающий продолжит карьеру в мадридском «Реале».
В составе сборной Франции Мбаппе выигрывал чемпионат мира 2018 года, а также становился серебряным призером ЧМ-2022. На его счету 77 матчей за национальную команду, в которых он забил 46 мячей. Мбаппе является третьим лучшим бомбардиром в истории сборной Франции после Оливье Жиру (57) и Тьерри Анри (51).
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На групповом этапе сборной Франции предстоит сыграть с США, Гвинеей и Новой Зеландией.