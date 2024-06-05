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09:46 (мск), источник: Sportmail.ru

«Смотрит вес и жир». Дивеев — о требованиях Карпина в сборной

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в интервью программе «Футбол России» рассказал, какие футболисты должны играть за сборную России на фоне отстранения от международных турниров.

Россия
Беларусь
ЦСКАТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Товарищеские матчи 2024
7.06.2024, 20:00

Беларусь-Россия-

«Думаю, надо всем давать играть, смотреть, кто и на что способен. Смотреть, как те, кого вызывают, понимают требования Георгича (Карпина — прим. ред.). Ты играешь за сборную России. Вот с белорусами играешь седьмого числа — все понятно, готовимся потихонечку.

Нам хочется выигрывать. Игра с сербами показала, что почти вся страна не верила в сборную России. Возможно, сербам не нужна была эта игра, а нам нужна, но мы выиграли 4:0. Поэтому сборная и нужна, для игрока — это плюс. Можно показать себя, закрепить себя в сборной. Плюс влияет физическая форма. Все же знают, как Георгич смотрит на вес, на жир», — сказал Дивеев.

Товарищеский матч со сборной Беларуси пройдет в пятницу, 7 июня, на стадионе «Динамо» в Минске. Эта встреча станет второй для команды Валерия Карпина в 2024 года.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России проводит исключительно товарищеские матчи.

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