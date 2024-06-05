«Смотрит вес и жир». Дивеев — о требованиях Карпина в сборной

«Думаю, надо всем давать играть, смотреть, кто и на что способен. Смотреть, как те, кого вызывают, понимают требования Георгича (Карпина — прим. ред.). Ты играешь за сборную России. Вот с белорусами играешь седьмого числа — все понятно, готовимся потихонечку.



Нам хочется выигрывать. Игра с сербами показала, что почти вся страна не верила в сборную России. Возможно, сербам не нужна была эта игра, а нам нужна, но мы выиграли 4:0. Поэтому сборная и нужна, для игрока — это плюс. Можно показать себя, закрепить себя в сборной. Плюс влияет физическая форма. Все же знают, как Георгич смотрит на вес, на жир», — сказал Дивеев.