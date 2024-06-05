РФС не будет вести переговоры о проведении матчей сборной на ПМЭФ

«В рамках форума будут проводиться различные мероприятия, подписываться соглашения, пройдет матч сборной участников форума против медийной команды России, также состоится игра за женский Суперкубок России 8 июня на “Газпром-Арене”. Все эти мероприятия в рамках форума организует РФС. В чем сейчас плюсы участия РФС в ПМЭФ? Мы рассказываем несколько иной аудитории о наших проектах, показываем определенные достижения, которые есть за год. Ведем переговоры, в том числе с регионами, потому что на ПМЭФ есть возможность обсудить работу по тем или иным проектам. Возможны ли переговоры на ПМЭФ по поводу проведения матчей сборных? Скорее нет. Эти вопросы уже выведены на несколько иной уровень», — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова ТАСС.