РФС не будет вести переговоры о проведении матчей сборной на ПМЭФ
Российский футбольный союз не планирует договариваться о проведении матчей сборной России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
Российский футбольный союз не планирует договариваться о проведении матчей сборной России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает ТАСС.
Делегацию РФС на ПМЭФ возглавляет президент организации Александр Дюков.
«В рамках форума будут проводиться различные мероприятия, подписываться соглашения, пройдет матч сборной участников форума против медийной команды России, также состоится игра за женский Суперкубок России 8 июня на “Газпром-Арене”. Все эти мероприятия в рамках форума организует РФС. В чем сейчас плюсы участия РФС в ПМЭФ? Мы рассказываем несколько иной аудитории о наших проектах, показываем определенные достижения, которые есть за год. Ведем переговоры, в том числе с регионами, потому что на ПМЭФ есть возможность обсудить работу по тем или иным проектам. Возможны ли переговоры на ПМЭФ по поводу проведения матчей сборных? Скорее нет. Эти вопросы уже выведены на несколько иной уровень», — приводит слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова ТАСС.
Петербургский международный экономический форум начался сегодня, 5 июня и завершится 8 июня.
Напомним, сборная России 7 июня проведет товарищеский матч против сборной Беларуси в Минске. Эта встреча станет второй для команды Валерия Карпина в 2024 года.