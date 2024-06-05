Глава РФС раскрыл детали нового контракта с Карпиным
Пункты нового контракта не позволяют Валерию Карпину совмещать посты в сборной России и иностранном клубе.
Пункты нового контракта не позволяют Валерию Карпину совмещать посты в сборной России и иностранном клубе.
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что новый контракт тренера Валерия Карпина со сборной России будет предусматривать возможность совмещения постов в национальной команде и российском клубе, но не зарубежном.
«Опция совмещения возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», — приводит слова Дюкова РИА Новости.
Нынешнее соглашение специалиста с РФС истекает в августе. С большой долей вероятности контракт с Карпиным будет продлен еще на два года.
55-летний Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года, совмещая посты в национальной команде и клубе «Ростов». Под его руководством команда заняла второе место в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года, однако сборную не допустили до плей-офф, так как с конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров.