Футболистка из ДР Конго ударила соперницу кулаком по лицу: видео
Инцидент произошел во время товарищеского матча между женскими сборными Марокко и ДР Конго (3:2).
Инцидент произошел во время товарищеского матча между женскими сборными Марокко и ДР Конго (3:2).
В середине второго тайма форвард сборной ДР Конго Рут Кипойи грубо нарушила правила и получила красную карточку. После этого футболистка сборной Марокко Ясмин Мрабет толкнула Кипойи, а та в ответ ударила марокканку кулаком по лицу.
Мрабет упала на газон, но сразу же поднялась и пыталась продолжить выяснять отношения с обидчицей. 26-летняя Кипойи извинилась перед Мрабет в социальных сетях.
«Я потеряла хладнокровие во время жаркого матча и повела себя так, что разочаровалась в себе. Ясмин, приношу свои искренние извинения. Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, желаю тебе только самого лучшего. Мне очень жаль. Футбол — страстная игра, порой мы можем чувствовать себя обиженными, но мы должны контролировать свои эмоции. Я должна извлечь из этого урок и стать лучше. Товарищи по команде, тренерский штаб и болельщики, я подвела вас, но я сделаю все возможное, чтобы загладить свою вину перед вами в будущем», — написала Рут Кипойи.
«Во время соревнований могут возникать разногласия, неизбежно нарастает напряженность, но есть границы, которые никогда нельзя переступать», — ответила ей Ясмин Мрабет.
Несмотря на принесенные извинения, футболистку сборной ДР Конго, вероятно, ожидает длительная дисквалификация.