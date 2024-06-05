Футболистка из ДР Конго ударила соперницу кулаком по лицу: видео

«Я потеряла хладнокровие во время жаркого матча и повела себя так, что разочаровалась в себе. Ясмин, приношу свои искренние извинения. Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, желаю тебе только самого лучшего. Мне очень жаль. Футбол — страстная игра, порой мы можем чувствовать себя обиженными, но мы должны контролировать свои эмоции. Я должна извлечь из этого урок и стать лучше. Товарищи по команде, тренерский штаб и болельщики, я подвела вас, но я сделаю все возможное, чтобы загладить свою вину перед вами в будущем», — написала Рут Кипойи.