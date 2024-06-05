Арсен Захарян пропустит матч сборной России в Минске

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, Арсен Захарян не полетит со сборной России в Минск. В составе сборной России в столицу Беларуси отправятся 24 игрока.

Товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20 часов по московскому времени. Встреча пройдет на национальном олимпийском стадионе «Динамо». Российские футболисты сыграют с белорусами в пятый раз. Предыдущие встречи завершились двумя победами сборной России и двумя ничьими. Последний раз сборные встречались друг с другом 7 июня 2015 года. Матч закончился победой национальной команды России со счетом 4:2. Голы в составе россиян забили Александр Кокорин, Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков, в составе сборной Беларуси дублем отметился Сергей Кисляк.