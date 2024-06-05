Адиев давал рекомендации о Черчесове федерации футбола Казахстана

«Я не люблю кого-то рекомендовать. Рекомендация — это ответственность. Если завтра что-то пойдет не так, спросят с тебя: “Что ты нам рекомендовал?” Иногда за себя тяжело ответить, еще придется нести ответственность за другого человека. Меня спрашивали, да, по поводу Черчесова. И я свои рекомендации тренера дал. Но понятно, что они и так на поверхности: за Станислава Саламовича говорят его достижения, он личность в футболе. Мои рекомендации не настолько важны, они и так на поверхности», — сказал Адиев в выпуске на YouTube-канале «Спорт Шрёдингера».