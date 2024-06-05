Адиев давал рекомендации о Черчесове федерации футбола Казахстана

«Я не люблю кого-то рекомендовать. Рекомендация — это ответственность. Если завтра что-то пойдет не так, спросят с тебя: “Что ты нам рекомендовал?” Иногда за себя тяжело ответить, еще придется нести ответственность за другого человека. Меня спрашивали, да, по поводу Черчесова. И я свои рекомендации тренера дал. Но понятно, что они и так на поверхности: за Станислава Саламовича говорят его достижения, он личность в футболе. Мои рекомендации не настолько важны, они и так на поверхности», — сказал Адиев в выпуске на YouTube-канале «Спорт Шрёдингера».
В апреле 2023 года Магомед Адиев был назначен главным тренером грозненского «Ахмата», а уже в мае российский специалист объявил об уходе из сборной Казахстана, которую возглавлял с апреля 2022 года.
3 июня Казахстанская федерация футбола сообщила о назначении 60-летнего Станислава Черчесова на пост главного тренера. Он находился без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша».
Станислав Черчесов будет руководить сборной Казахстана начиная с сентябрьских матчей Лиги наций. Первая игра, которую Черчесов проведет во главе команды, — 6 сентября матч в Алматы против сборной Норвегии. Сборная Казахстана в группе B3 сыграет с командами Норвегии, Австрии и Словении.
Черчесов возглавлял сборную России с 2016 года по 2021 год и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.