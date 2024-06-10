«Ребята, вы сумасшедшие». Эндрик — о сравнениях с Пеле

«Это всегда казалось мне безумием. Буду честен — когда я был младше, около 16 лет, я активно читал соцсети. Там меня постоянно сравнивали с Витором Роке, с Пеле. Ребята, вы сумасшедшие. Пеле — это Пеле. Не стоит себя с кем-то сравнивать — по-моему, это некрасиво. У каждого своя история, свой путь — откуда они родом и через что им приходится проходить, чтобы иметь возможность играть, — но люди продолжают сравнивать. Просто позвольте истории свершиться. Бразильцы должны поддержать нас, мы делаем всё возможное, чтобы вы снова смотрели матчи сборной и поддерживали ее. Мы хотим именно этого, а не сравнений», — сказал Эндрик.