«Ребята, вы сумасшедшие». Эндрик — о сравнениях с Пеле
Нападающий сборной Бразилии Эндрик высказался о сравнениях с легендарным Пеле. Об этом сообщает TUDN.
Накануне 17-летний бразилец принес своей национальной команде победу в товарищеском матче с Мексикой (3:2), отличившись на шестой добавленной минуте. Эндрик стал первым игроком со времен Пеле, кому удалось забить за сборную Бразилию в трех матчах подряд до наступления совершеннолетия.
«Это всегда казалось мне безумием. Буду честен — когда я был младше, около 16 лет, я активно читал соцсети. Там меня постоянно сравнивали с Витором Роке, с Пеле. Ребята, вы сумасшедшие. Пеле — это Пеле. Не стоит себя с кем-то сравнивать — по-моему, это некрасиво. У каждого своя история, свой путь — откуда они родом и через что им приходится проходить, чтобы иметь возможность играть, — но люди продолжают сравнивать. Просто позвольте истории свершиться. Бразильцы должны поддержать нас, мы делаем всё возможное, чтобы вы снова смотрели матчи сборной и поддерживали ее. Мы хотим именно этого, а не сравнений», — сказал Эндрик.
В июле Эндрику исполнится 18 лет, после чего он официально станет игроком мадридского «Реала». В декабре 2022 года «сливочные» приобрели бразильского вундеркинда у «Палмейраса». Сумма трансфера с учетом бонусов и налогов может превысить 70 млн евро.
Эндрик дебютировал за «Палмейрас» в октябре 2022 года. Он провел за первую команду 82 матча и забил 21 мяч. Вместе с клубом из Сан-Паулу Эндрик стал двукратным чемпионом страны.
Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор включил Эндрика в заявку на Кубок Америки, который пройдет в США с 20 июня по 14 июля. На групповом этапе Бразилии предстоит сыграть со сборными Коста-Рики, Парагвая и Колумбии.