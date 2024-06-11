Гранат предложил сборной России отправиться в турне по Африке

Экс-игрок «Спартака», «Динамо» и «Рубина» считает, что команда Белоруссии на данный момент не является для сборной России достойным соперником и нужно искать команды выше уровнем.

«Будет интересно отправиться в африканское турне. Но все зависит от соперника. Если наша команда проведет матчи против сборных, которые участвуют на крупных турнирах, то это другой разговор. Со сборной Танзании, конечно, такой выезд никакой пользы не принесет. Нужны команды уровня Камеруна как минимум. Россия уверенно и качественно обыграла Белоруссию. Наша команда в нынешних реалиях на голову сильнее этой сборной», — сказал Гранат.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России проводит исключительно товарищеские матчи. В октябре 2023 года сборная России провела товарищеские встречи со сборными Камеруна (1:0) и Кении (2:2).

Сборная России занимает 35-е место в рейтинге ФИФА. В топ-50 рейтинга на данный момент находятся девять африканских сборных.