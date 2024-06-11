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09:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин рассказал, что не собирался начинать тренерскую карьеру

Главный тренер клуба «Ростов» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что не хотел становиться тренером после завершения карьеры футболиста.

Россия
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«Когда я закончил карьеру игрока, не собирался тренировать, потому что это постоянный геморрой. Будучи футболистом, я понимал, что отвечаю за себя, а тренеру надо отвечать, грубо говоря, за 20 человек и более. Футболист может сыграть хорошо или плохо, а тренер отвечает за всех. Понимал, что это разные профессии. И ничего такого интересного и приятного часто в этом нет.

Прямо когда вот этот момент наступит — “все, устал”, — тогда и закончу или возьму паузу как минимум. Бывают моменты, особенно с нашей логистикой после неудачных матчей, вот эти поездки, возврат в Ростов. Порой думаешь, зачем все это надо, посещают такие мысли. Но прямо “все, устал, заканчиваю” — такого не было», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на одном из федеральных каналов.

Напомним, 7 июня, сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Беларуси в Минске. Игра прошла на стадионе «Динамо» и завершилась победой россиян со счетом 4:0. Ранее в марте команда Валерия Карпина принимала в Москве сборную Сербии. Товарищеский матч также завершился со счетом 4:0.

Беларусь
0:4
Первый тайм: 0:2
Россия
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