Карпин рассказал, что не собирался начинать тренерскую карьеру
Главный тренер клуба «Ростов» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что не хотел становиться тренером после завершения карьеры футболиста.
Главный тренер клуба «Ростов» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что не хотел становиться тренером после завершения карьеры футболиста.
«Когда я закончил карьеру игрока, не собирался тренировать, потому что это постоянный геморрой. Будучи футболистом, я понимал, что отвечаю за себя, а тренеру надо отвечать, грубо говоря, за 20 человек и более. Футболист может сыграть хорошо или плохо, а тренер отвечает за всех. Понимал, что это разные профессии. И ничего такого интересного и приятного часто в этом нет.
Прямо когда вот этот момент наступит — “все, устал”, — тогда и закончу или возьму паузу как минимум. Бывают моменты, особенно с нашей логистикой после неудачных матчей, вот эти поездки, возврат в Ростов. Порой думаешь, зачем все это надо, посещают такие мысли. Но прямо “все, устал, заканчиваю” — такого не было», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на одном из федеральных каналов.
Напомним, 7 июня, сборная России провела товарищеский матч с национальной командой Беларуси в Минске. Игра прошла на стадионе «Динамо» и завершилась победой россиян со счетом 4:0. Ранее в марте команда Валерия Карпина принимала в Москве сборную Сербии. Товарищеский матч также завершился со счетом 4:0.