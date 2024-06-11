Карпин рассказал, что не собирался начинать тренерскую карьеру

«Когда я закончил карьеру игрока, не собирался тренировать, потому что это постоянный геморрой. Будучи футболистом, я понимал, что отвечаю за себя, а тренеру надо отвечать, грубо говоря, за 20 человек и более. Футболист может сыграть хорошо или плохо, а тренер отвечает за всех. Понимал, что это разные профессии. И ничего такого интересного и приятного часто в этом нет.



Прямо когда вот этот момент наступит — “все, устал”, — тогда и закончу или возьму паузу как минимум. Бывают моменты, особенно с нашей логистикой после неудачных матчей, вот эти поездки, возврат в Ростов. Порой думаешь, зачем все это надо, посещают такие мысли. Но прямо “все, устал, заканчиваю” — такого не было», — сказал Карпин в программе «Футбол России» на одном из федеральных каналов.