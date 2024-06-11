Сафонов не потеряет место в сборной в случае перехода в «ПСЖ»
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Матвей Сафонов в случае перехода в «ПСЖ» останется первым номером национальной команды. Об этом сообщает ТАСС.
«Матвей на сегодня первый номер, потому что он играет. Дай бог, чтобы он поехал играть в “ПСЖ” и чтобы там играл, тогда он останется первым номером. Остальных трех вратарей я не могу разделить на второго, третьего и четвертого номеров — это группа сильных вратарей примерно одинакового уровня.
В перспективе есть ребята, которых мы хотели бы вызвать на следующие матчи. Все это время, когда мы начинали работать, мы сначала определяли первого номера, потом просмотрели большую группу вратарей и говорили, что у нас очень длинная скамейка хороших голкиперов. Вот именно к этому сбору мы пришли к тому, что у нас основная обойма в лице четырех вратарей и есть запасная обойма. Она тоже немаленькая, и это только в плюс сборной», — сказал Кафанов.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сафонов уже прошел медосмотр в «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера составит 20 млн евро с учетом бонусов. Ожидается, что переход во французский клуб официально завершится после открытия летнего трансферного окна 1 июля.
На счету Сафонова 14 матчей за сборную России, в которых он пропустил восемь мячей, девять раз оставив свои ворота в неприкосновенности.