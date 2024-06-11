Сафонов не потеряет место в сборной в случае перехода в «ПСЖ»

«Матвей на сегодня первый номер, потому что он играет. Дай бог, чтобы он поехал играть в “ПСЖ” и чтобы там играл, тогда он останется первым номером. Остальных трех вратарей я не могу разделить на второго, третьего и четвертого номеров — это группа сильных вратарей примерно одинакового уровня.



В перспективе есть ребята, которых мы хотели бы вызвать на следующие матчи. Все это время, когда мы начинали работать, мы сначала определяли первого номера, потом просмотрели большую группу вратарей и говорили, что у нас очень длинная скамейка хороших голкиперов. Вот именно к этому сбору мы пришли к тому, что у нас основная обойма в лице четырех вратарей и есть запасная обойма. Она тоже немаленькая, и это только в плюс сборной», — сказал Кафанов.