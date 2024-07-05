Месси высказался о победе Аргентины в ¼ финала Кубка Америки

«Мы знали, что это будет напряженный и упорный матч. Все произошло, как мы и ожидали. У них очень хорошие игроки. Поля здесь не позволяют играть так быстро, как хочется. Это всегда облегчает задачу защитнику», — приводит слова Месси пресс-служба аргентинской сборной.

Основное время матча ¼ финала Кубка Америки между сборными Аргентины и Эквадора завершилось со счетом 1:1. У действующих победителей турнира на 35-й минуте гол забил Лисандро Мартинес, у сборной Эквадора на 90+1 минуте отличился Кевин Родригес. В серии пенальти аргентинцы были сильнее — 4:2. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пробил «паненкой» в перекладину и не сумел реализовать 11-метровый удар, голкипер Эмилиано Мартинес сделал два сейва.

В полуфинале Кубка Америки аргентинцы сыграют с победителем матча между Венесуэлой и Канадой.

Сборная Аргентины в пятый раз подряд вышла в полуфинал Кубка Америки. Отметим, что из четырех предыдущих турниров, на которых аргентинцы дошли до полуфинала, им удалось выиграть один — в 2021 году. В 2015 и 2016 сборная уступила в финале, а в 2019 году заняла третье место.