Женская сборная России сохранила 27-е место в рейтинге ФИФА

В активе российской команды 1702,45 балла. Сборная России более двух лет проводит только товарищеские встречи — в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В июле сборная России провела два товарищеских матча со сборной КНДР, потерпев поражение (0:3) и сыграв вничью (0:0).