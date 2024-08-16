Женская сборная России сохранила 27-е место в рейтинге ФИФА

На официальном сайте Международной федерации футбола опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России осталась на 27-м месте.
В активе российской команды 1702,45 балла. Сборная России более двух лет проводит только товарищеские встречи — в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В июле сборная России провела два товарищеских матча со сборной КНДР, потерпев поражение (0:3) и сыграв вничью (0:0).
На первую строчку вернулись американки — олимпийские чемпионки Игр в Париже. На второе место вышла сборная Англии, на третью строчку опустились бывшие лидеры мирового рейтинга испанки.
Следующий рейтинг будет опубликован 20 декабря.
Топ-10 рейтинга женских футбольных сборных:
- США — 2076,9 балла;
- Англия — 2023,42;
- Испания — 2021,09;
- Германия — 2014,11;
- Швеция — 1986,8;
- Канада — 1982,24;
- Япония — 1974,34;
- Бразилия — 1970,36;
- КНДР — 1944,23;
- Франция — 1938,4;