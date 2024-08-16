Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Волейбол
Плавание
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женская сборная России сохранила 27-е место в рейтинге ФИФА

Мужская сборная России по футболу заняла в последнем рейтинге ФИФА 33-е место.

Источник: БЕЛТА

На официальном сайте Международной федерации футбола опубликована обновленная версия рейтинга национальных команд. Сборная России осталась на 27-м месте.

В активе российской команды 1702,45 балла. Сборная России более двух лет проводит только товарищеские встречи — в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. В июле сборная России провела два товарищеских матча со сборной КНДР, потерпев поражение (0:3) и сыграв вничью (0:0).

На первую строчку вернулись американки — олимпийские чемпионки Игр в Париже. На второе место вышла сборная Англии, на третью строчку опустились бывшие лидеры мирового рейтинга испанки.

Следующий рейтинг будет опубликован 20 декабря.

Топ-10 рейтинга женских футбольных сборных:

  1. США — 2076,9 балла;
  2. Англия — 2023,42;
  3. Испания — 2021,09;
  4. Германия — 2014,11;
  5. Швеция — 1986,8;
  6. Канада — 1982,24;
  7. Япония — 1974,34;
  8. Бразилия — 1970,36;
  9. КНДР — 1944,23;
  10. Франция — 1938,4;