Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное трехцветное приключение и до скорой встречи», — написал Гризманн.
Антуан Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. Он провел за национальную команду 137 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 38 голевых передач. Гризманн делит третье место с Оливье Жиру по числу сыгранных матчей и занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.
В 2018 году Гризманн выиграл с национальной командой чемпионат мира в России, а через три года стал победителем Лиги наций УЕФА.
После поражения в полуфинале Евро-2024 от сборной Испании (1:2) Гризманн заявлял, что не планирует завершать карьеру в национальной команде и рассчитывает сыграть на ЧМ‑2026.