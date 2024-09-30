Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Антуан Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. Он провел за национальную команду 137 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 38 голевых передач. Гризманн делит третье место с Оливье Жиру по числу сыгранных матчей и занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.