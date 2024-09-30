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Гризманн объявил о завершении карьеры в сборной Франции

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн принял решение завершить карьеру в сборной Франции в 33 года. Об этом он объявил в своих соцсетях.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«С сердцем, полным воспоминаний, я закрываю эту главу своей жизни. Спасибо за это великолепное трехцветное приключение и до скорой встречи», — написал Гризманн.

Антуан Гризманн дебютировал за сборную Франции в марте 2014 года. Он провел за национальную команду 137 матчей, в которых забил 44 мяча и сделал 38 голевых передач. Гризманн делит третье место с Оливье Жиру по числу сыгранных матчей и занимает четвертую строчку в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции.

В 2018 году Гризманн выиграл с национальной командой чемпионат мира в России, а через три года стал победителем Лиги наций УЕФА.

После поражения в полуфинале Евро-2024 от сборной Испании (1:2) Гризманн заявлял, что не планирует завершать карьеру в национальной команде и рассчитывает сыграть на ЧМ‑2026.

Франция
Атлетико