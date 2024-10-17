Сборная России поздравила братьев Миранчуков с 29-летием

Сборная России поздравила братьев Алексея и Антона Миранчуков с днем рождения.
«Поздравляем Алексея и Антона с днем рождения! Желаем братьям счастья, успехов в карьере и почаще видеться в сборной», — говорится в сообщении.
Летом 2024 года оба футболиста сменили клубы. Алексей перешел из итальянской «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» из американской МЛС. За новый клуб он провел 8 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.
Антон покинул московский «Локомотив», с которым истек контракт, и вскоре после этого присоединился к швейцарскому «Сьону». За новый клуб он провел три официальных матча, сумев отличиться лишь в товарищеской встрече.
Алексей Миранчук провел 45 матчей за сборную России, в которых забил 7 голов. В активе Антона 28 игр и 7 забитых мячей.