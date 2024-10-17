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Сборная России поздравила братьев Миранчуков с 29-летием

17 октября футболистам исполнилось 29 лет.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сборная России по футболу

Сборная России поздравила братьев Алексея и Антона Миранчуков с днем рождения.

«Поздравляем Алексея и Антона с днем рождения! Желаем братьям счастья, успехов в карьере и почаще видеться в сборной», — говорится в сообщении.

Летом 2024 года оба футболиста сменили клубы. Алексей перешел из итальянской «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» из американской МЛС. За новый клуб он провел 8 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

Антон покинул московский «Локомотив», с которым истек контракт, и вскоре после этого присоединился к швейцарскому «Сьону». За новый клуб он провел три официальных матча, сумев отличиться лишь в товарищеской встрече.

Алексей Миранчук провел 45 матчей за сборную России, в которых забил 7 голов. В активе Антона 28 игр и 7 забитых мячей.

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Сьон