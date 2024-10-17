Сборная России поздравила братьев Миранчуков с 29-летием

Летом 2024 года оба футболиста сменили клубы. Алексей перешел из итальянской «Аталанты» в «Атланту Юнайтед» из американской МЛС. За новый клуб он провел 8 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.